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Lula critica Seleção Brasileira após só um jogador convocado retornar ao Brasil: "Que vergonha"

O retorno dos jogadores ao Brasil era opcional, e a maioria optou por tirar férias no exterior

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Zero Hora

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