Lula critica Seleção Brasileira após só um jogador convocado retornar ao Brasil: "Que vergonha"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (13), enquanto visitava os laboratórios no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo. Lula considerou uma "vergonha" o fato de somente um jogador dos 26 convocados da Seleção ter retornado ao Brasil após a eliminação na Copa do Mundo.
— Mandei um recado para o Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Aquela que foi com um monte de gente e voltou "sozinho". Quase não tinha ninguém para voltar no avião da Seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, gente, o resto ficou tudo pra lá. Se tivesse ganho (o torneio), estava todo mundo dançando aqui — disse o presidente.
Lula ainda comentou que o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, devia contratar um robô que foi criado por um dos estudantes do Instituto caso quisesse vencer a próxima Copa:
— O menino fez um robô agressivo, parecia o Mbappé (jogador da França), parecia o Haaland (artilheiro da Noruega). O robô joga a bola lá para cima. Eu falei para o Ancelotti, se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo.
Somente um jogador
Dos 26 convocados para a Copa do Mundo 2026 para representar a Seleção Brasileira, somente o jogador Danilo voltou para o Brasil após a eliminação no Mundial, depois da partida contra a Noruega.
O retorno dos jogadores ao Brasil era opcional, e a maioria optou por tirar férias no exterior. A ausência dos 25 convocados no avião também foi notada por jornais internacionais da Espanha, Portugal e Inglaterra, que registraram o episódio.
A Seleção Brasileira volta a entrar em campo nos dias 25 e 29 de setembro de 2026, com dois amistosos contra a Austrália.