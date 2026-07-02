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Lula critica pedido de Flávio Bolsonaro para EUA adiarem taxas contra Brasil: "Não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois"

Pré-candidato do PL enviou documento no qual citou fortalecimento do petista e pediu que novas cobranças contra exportações brasileiras fiquem para depois das eleições

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