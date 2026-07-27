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Lula conversa por telefone com Xi Jinping: "Reiteramos o compromisso de Brasil e China com a defesa do multilateralismo"

Telefonema entre presidentes brasileiros e chinês ocorreu no fim da noite de domingo

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