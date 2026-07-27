Lula conversa por telefone com Xi Jinping: "Reiteramos o compromisso de Brasil e China com a defesa do multilateralismo"

Presidente Lula se reuniu com Xi Jinping em maio, na China. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com Xi Jinping, presidente da China, no fim da noite de domingo (26). A conversa durou mais de uma hora e abordou temas como a cooperação bilateral entre os países, um acordo entre o Mercosul e a China e também a crise no Oriente Médio.

Conforme o Palácio do Planalto, os presidente reiteraram o objetivo de ampliar a cooperação em áreas estratégicas e de alta tecnologia. Entre elas, setores de inteligência artificial, satélites, beneficiamento de minerais críticos e comércio de fertilizantes.

Lula também destacou a Xi Jinping que o governo brasileiro "segue comprometido com a diversificação de mercados e parceiros comercias". Em nota, o Palácio do Planalto disse que os presidentes concordaram que há necessidade de acelerar um acordo entre Mercosul e China.

Ainda segundo o governo brasileiro, Lula e Xi Jinping criticaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas pela falta de efetividade em "responder adequadamente" a crise no Oriente Médio, com os bloqueios dos estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb devido ao conflito entre Estados Unidos e Irã e também pela guerra na Ucrânia.