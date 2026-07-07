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Leite veta projeto que prevê extinção da taxa de licenciamento para veículos no RS

Texto aprovado pela Assembleia acabava com a cobrança de R$ 114,09 pela emissão do CRLV; veto ainda será analisado pelos deputados

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Airton Lemos

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