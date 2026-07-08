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Lei aprovada em Cachoeirinha desobriga entregadores de subir até apartamentos

Pela nova legislação, o local padrão de entrega passa a ser a portaria, a recepção ou a entrada principal do imóvel

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Duda Romagna

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