Política

Caso da arma
Notícia

Justiça da Itália anula decisão que autorizava extradição de Carla Zambelli

Corte italiana apenas verifica se o pedido cumpre os requisitos previstos na legislação, e não julga mérito da ação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS