Justiça da Itália anula decisão que autorizava extradição de Carla Zambelli

Zambelli foi condenada a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Corte de Cassação da Itália, instância máxima do sistema judicial do país europeu, anulou nesta quarta-feira (1º) a decisão que havia autorizado a extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O Tribunal determinou que o pedido do Brasil seja analisado novamente. Com isso, o processo recomeça na Corte de Apelação de Roma, com novo julgamento. Ainda não há data para a nova análise.

Esse pedido refere-se ao processo relacionado ao processo relacionado ao caso da pistola, no qual ela foi condenada a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

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O caso ocorreu às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando a então deputada se desentendeu com o jornalista Luan Araújo em um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo, e o perseguiu pelas ruas empunhando uma pistola.

No procedimento de extradição, a Corte italiana apenas verifica se o pedido cumpre os requisitos previstos na legislação e nos tratados internacionais para que a entrega da acusada seja autorizada, não trata do mérito da ação.

Naquela ocasião, o tribunal de Roma apontou parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso e alvo de um mandado de prisão falso inserido fraudulentamente no sistema. Segundo o entendimento italiano, Moraes atuou sob "dupla veste", figurando simultaneamente como julgador e vítima da infração.

Trâmite

Neste segundo processo, a relatoria no STF ficou a cargo do ministro Gilmar Mendes. Em documento encaminhado à Advocacia-Geral da União (AGU), o decano do Supremo reforçou a "higidez do julgamento conduzido pela Corte brasileira".

Com base nas informações do STF, a AGU protocolou a defesa do Estado brasileiro perante a Corte italiana. No documento, o órgão garantiu que o Brasil observa estritamente os parâmetros fixados no Tratado de Extradição bilateral e as normas internacionais de cooperação jurídica em matéria penal. Ainda assim, a Justiça anulou a decisão que autorizava extradição.

Soltura

A ex-deputada Carla Zambelli está solta desde 22 de maio, após Justiça negar pedido de extradição e determinar a liberdade da brasileira.

A prisão de Zambelli dizia respeito à condenação pelo STF a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo a decisão, a ex-deputada teria orientado um hacker a invadir o sistema do CNJ para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Ela foi julgada por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Na tentativa de escapar da pena, foi para a Itália em maio do ano passado — ela tem cidadania italiana. Ela estava na lista vermelha da Interpol e foi presa em 29 de junho de 2025.

Após a prisão, a ex-deputada foi julgada no país europeu. A Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o julgamento, por entender que havia risco de fuga.