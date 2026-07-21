Jaques Wagner é intimado pela PF a depor nas investigações do Banco Master

Jaques Wagner é senador pelo PT-BA. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) enviou uma intimação ao senador Jaques Wagner (PT-BA) para prestar depoimento nas investigações da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Segundo o g1, a oitiva acontecerá em 7 de agosto, na sede da Superintendência da PF em Brasília.

De acordo com as investigações da PF, Jaques Wagner é apontado como "suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais".

O senador seria próximo do banqueiro Augusto Lima, proprietário do Banco Pleno, instituição financeira liquidada pelo Banco Central (BC).

A defesa do senador foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Alvo da Operação Compliance Zero

O senador Jaques Wagner deixou a liderança do governo no Senado em junho de 2026, após ser alvo da nona fase da Operação Compliance Zero. Ele foi substituído pela senadora Teresa Leitão.

As investigações da Polícia Federal apontam para o recebimento de vantagens indevidas, repasses a familiares, compras de imóveis e viagens em jatinhos associadas a banqueiros do esquema. Durante as buscas, a PF chegou a apreender US$ 49 mil em espécie em um endereço ligado ao senador.

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Wagner classificou a operação da PF como "patacoada" e recorreu ao STF pedindo a anulação das investigações. Após uma reunião com o presidente Lula, decidiu afastar-se do cargo para priorizar sua defesa e provar sua inocência.