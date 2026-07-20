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Impeachment de ministros do STF: veja o que disseram os oito pré-candidatos ao Senado pelo RS em debate na Fecomércio

Entidade comercial promoveu, nesta segunda-feira (20), encontro entre os postulantes às duas cadeiras de senador

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Henrique Ternus

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