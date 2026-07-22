Grupo RBS promove painel sobre educação com pré-candidatos ao governo do RS

Com uma cobertura eleitoral focada em propostas, o Grupo RBS promove, na próxima sexta-feira (24), um painel temático sobre educação com os quatro principais pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A iniciativa, que será transmitida nos canais do YouTube de Gaúcha e de GZH a partir das 14h, é realizada em parceria com a ONG Todos Pela Educação e conta com apoio institucional do Instituto Caldeira.
Os pré-candidatos Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) responderão a questões sobre o tema elaboradas por Rosane de Oliveira, comunicadora da RBS que vai mediar a conversa, e Priscila Cruz, presidente-executiva da Todos Pela Educação. Haverá perguntas gerais e outras específicas para cada um, que serão definidas por sorteio.
O encontro reúne os postulantes cujos partidos, coligações e federações têm pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional.