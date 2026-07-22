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Grupo RBS promove painel sobre educação com pré-candidatos ao governo do RS

Evento, mediado por Rosane de Oliveira  e Priscila Cruz na sexta-feira (24), é uma parceria com a ONG Todos pela Educação e conta com apoio institucional do Instituto Caldeira

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