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Governo acusa Flávio Bolsonaro de "traição à pátria" após discurso em audiência nos EUA

Senador participou nesta manhã de um evento do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos para debater a possível adoção de sobretaxas contra produtos brasileiros

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