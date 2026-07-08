Governo acusa Flávio Bolsonaro de "traição à pátria" após discurso em audiência nos EUA

Eduardo e Flávio Bolsonaro em reunião nos EUA. Reprodução @BolsonaroSP / Twitter

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) divulgou, nesta terça-feira (7), uma nota acusando o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro de "traição à pátria". A declaração acontece no mesmo dia em que o senador discursou em uma audiência, nos Estados Unidos, sobre uma possível adoção de sobretaxas contra produtos brasileiros.

"Esta manhã, enquanto o senador Flávio Bolsonaro tentava politizar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, funcionários do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Itamaraty; Ministério da Justiça; e do Palácio do Planalto mantinham reunião com técnicos do USTR para desfazer o tarifaço contra o Brasil", diz a nota.

A audiência, promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), é aberta aos interessados que se inscreverem. O parlamentar estava ao lado do irmão Eduardo Bolsonaro.

Durante o discurso, Flávio afirmou que a eventual aplicação de novas tarifas pelos Estados Unidos poderia fortalecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um ano eleitoral. As informações são do g1.

"Divergir do governo é legítimo. Convocar uma potência estrangeira a pressionar o próprio país é traição à Pátria. Há uma diferença essencial entre fazer oposição ao governo e fazer oposição ao país e ao povo brasileiro", ressaltou o comunicado.

De acordo com o governo, o senador não teria se posicionado contrário à nova aplicação de tarifas durante sua fala na audiência.

Discurso nos EUA

No discurso, o senador defendeu que a medida das tarifas não seja implementada neste momento e argumentou que o cenário político brasileiro poderia ser alterado:

— O Brasil realizará eleições presidenciais em outubro, daqui a apenas 90 dias. O cenário político do país seria completamente diferente com a imposição de uma tarifa agora, que seria difícil de reverter.

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Flávio disse ainda que este seria "o pior momento possível" para a aplicação da medida e pediu que a decisão seja adiada:

— Peço respeitosamente apenas uma coisa: não imponham tarifas ao Brasil. Preservem o sucesso dessa reconciliação e permitam-nos negociá-la.

Adiamento do tarifaço

Em documento encaminhado ao USTR em 2 de julho, Flávio Bolsonaro já pedia o adiamento por 180 dias da aplicação das taxas contra exportações brasileiras, prazo que se encerraria após as eleições no Brasil.

No texto, o senador afirma que a aplicação de novas tarifas pode fortalecer Lula politicamente em ano eleitoral. Ele alega que o presidente tem dito que as ações no campo econômico são ataques à soberania nacional.

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Lula criticou a atitude

Em resposta ao pedido de Flávio para o USTR, o presidente Lula criticou a ação do senador. "Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois", escreveu nas redes sociais na última quinta-feira (2).

Lula atribui as ameaças de tarifaço dos Estados Unidos a articulações da família Bolsonaro, especialmente ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro.