Política

"Noite dos astronautas"

Flávio diz que Michelle está desinformada por insinuar que ele foi à festa bancada por Vorcaro

Briga entre a ex-primeira-dama e o entenado envolve acusações de proximidade com o banqueiro preso 

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Estadão Conteúdo

Guilherme Caetano

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS