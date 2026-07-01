Flávio diz que Michelle está desinformada por insinuar que ele foi à festa bancada por Vorcaro

Flávio desmentiu Michelle Bolsonaro. Andressa Anholete, Redes sociais / Agência Senado, reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou num encontro com lideranças femininas nesta quarta-feira (1°), que a madrasta Michelle Bolsonaro está "desinformada" por insinuar que ele foi a uma festa com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e preso desde o começo de março.

A ex-primeira-dama compartilhou, na última segunda-feira (29), um relato do ex-governador Anthony Garotinho sobre a "noite das astronautas" — suposta festa sexual organizada por Daniel Vorcaro.

A divulgação ocorreu em meio à crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cuja proximidade com o banqueiro preso se tornou uma das principais fraquezas da campanha do pré-candidato à Presidência.

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast Pode, Garotinho?. Nas imagens, o ex-governador afirma que recebeu um material (ainda não divulgado e cuja autenticidade ele próprio diz não ter verificado) mostrando uma festa organizada por Daniel Vorcaro.

— Quando ela (Michelle) pega um vídeo do Garotinho, e quem é do Rio de Janeiro conhece o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar na festa do Vorcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui. A única relação que eu tenho com o Vorcaro é sobre o filme do meu pai —declarou Flávio no encontro.

A cena foi divulgada nas redes sociais por aliados.

Michelle deixa liderança do PL Mulher

Em meio à briga com enteado, a ex-primeira-dama Michelle deixou o comando do PL Mulher, a ala feminina do partido, na terça-feira (30).

Michelle anunciou a decisão após reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O político adiantou o retorno dos Estados Unidos, onde foi acompanhar a Copa do Mundo, para articular uma conciliação entre a ex-primeira-dama e Flávio, como mostrou a colunista de GZH Kelly Matos.

Em nota, Michelle afirmou que irá se dedicar "integralmente" aos cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"(...) Comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados para com o meu marido e minha filha", diz o texto, sem mencionar se será ou não candidata a algum cargo nas eleições deste ano.

Michelle x Flávio

"Aapunhalada" por Flávio

Em 24 de junho, a ex-primeira-dama publicou um vídeo nas redes sociais, criticando o enteado. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

— Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes (deputado federal do PL-CE). E, em consequência, apoiando a aliança com o homem (Ciro Gomes) que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. (...) Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio, procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação — disse Michelle.

A ex-primeira-dama diz ter tentado contato com Flávio, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — contou Michelle.

Resposta de Flávio

Depois da publicação de Michelle, Flávio Bolsonaro postou um vídeo em que, sem mencionar Michelle, diz que não vai ser aborrecido por nada.

— Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol — disse.