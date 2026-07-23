Flávio Bolsonaro publica vídeo com pedido de desculpas a Michelle: "Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém" 

Polêmica entre Flávio e Michelle Bolsonaro gerou crise no PL. Andressa Anholete, Redes sociais / Agência Senado, reprodução

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), pedindo desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A declaração acontece após uma série de desgastes entre a família Bolsonaro nas últimas semanas.

— Eu quero mais uma vez me dirigir a Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública — disse o político na postagem.

Além de elogiar o trabalho de Michelle no PL Mulher, Flávio fez um apelo para que a ex-primeira-dama apoie a sua candidatura à Presidência da República.

— Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. E mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. (...) Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai — disse.

O político reforçou que ambos compartilham do "mesmo objetivo" e ainda ressaltou que "as portas estão abertas" para Michelle:

— Eu tenho a convicção que a gente compartilha do mesmo objetivo, trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas.

Cerca de uma hora após a publicação do vídeo no Instagram de Flávio Bolsonaro, Michelle havia curtido a publicação (veja abaixo).

Michelle curte publicação de Flávio Bolsonaro.

Costa Neto diz que pedido de desculpas foi exigência

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ao g1 que Michelle aguardava um pedido de desculpas para retornar à campanha de Flávio.

— Ela (Michelle) me disse que queria uma manifestação pública, porque as outras (manifestações) do Flávio não foram tão boas — disse Valdemar.

Para o presidente, agora a expectativa é de que Michelle se manifeste sobre o vídeo de Flávio. Valdemar aponta a ex-primeira-dama como uma figura de "prestígio, carisma e voto", importante para o palanque do partido.

Tensão na família Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais, em 24 de junho, criticando o enteado. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

— Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes (deputado federal do PL-CE). E, em consequência, apoiando a aliança com o homem (Ciro Gomes) que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. (...) Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio, procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação — disse Michelle.

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A ex-primeira-dama disse ter tentado contato com Flávio, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — contou Michelle.

Michelle deixa presidência do PL Mulher

Michelle deixou o comando do PL Mulher, a ala feminina do partido, no dia 30 de junho.

Michelle anunciou a decisão após reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O político adiantou o retorno dos Estados Unidos, onde foi acompanhar a Copa do Mundo, para articular uma conciliação entre a ex-primeira-dama e Flávio, como mostrou a colunista de GZH Kelly Matos.