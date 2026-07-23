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Após desgastes
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Flávio Bolsonaro publica vídeo com pedido de desculpas a Michelle: "Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém" 

Além de elogiar o trabalho de Michelle no PL Mulher, Flávio fez um apelo para que a ex-primeira-dama apoie a sua candidatura à Presidência da República

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Zero Hora

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