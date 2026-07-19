Flávio Bolsonaro prega eleição de senadores favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes

No entendimento de Flávio, Moraes é um "tirano". Carlos Moura / Agência Senado / Divulgação

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou, neste sábado (18), que as eleições para o Senado devem resultar na escolha de nomes favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Não vou abaixar a cabeça para tirano – declarou.

Ele voltou a criticar a decisão do magistrado de proibir provisoriamente visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão também torna inviável a visita do presidente argentino Javier Milei, que a defesa de Bolsonaro pediu para que ocorra no sábado, dia 25 de julho. A prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro está mantida.

Flávio participou, neste sábado, do lançamento da pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado, no Espírito Santo. No evento, também foram oficializadas as pré-candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

Em seu discurso, o pré-candidato à Presidência da República voltou a focar na pauta de segurança pública. Disse, por exemplo, que os policiais federais "voltarão" a ter autonomia e serão "valorizados" a partir de 2027. Ele também repetiu promessa de criar 500 mil novas vagas em presídios se ganhar a eleição