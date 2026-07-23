Política

R$ 500 mil cada
Notícia

Flávio Bolsonaro emitiu notas fiscais que somam R$ 1 milhão para empresa que recebeu repasses do Master

Senador diz que prestou serviços advocatícios e que relação é "legal e privada"

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS