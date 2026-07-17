Flávio Bolsonaro diz que imagem com Sicário foi feita por IA após defesa afirmar que senador "não conhece pessoa na foto"

Flávio Bolsonaro em imagem ao lado de Luiz Phillipi Machado (Sicário). ICL / Reprodução

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em live na noite desta quinta-feira (16) que a foto em que aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado, conhecido como "Sicário", foi criada com manipulação de inteligência artificial (IA). A declaração foi feita enquanto Flávio criticava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— É um presidente da República que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos, como essa foto que manipularam recentemente que eu estava lá, sem camisa, de óculos escuro, queimadão de praia do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Já viu isso?! Quando eles fizeram a (foto por) IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Acho quer ficaram com medo de deixar igual o Lula, vai que corta tudo, não corta só um pedaço do dedinho — afirmou o senador.

A imagem em questão foi divulgada pelo portal de notícias ICL nesta quarta-feira (15). Inicialmente, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador "não conhece e nunca viu a pessoa na foto" (leia abaixo a nota na íntegra).

A probabilidade da foto de Flávio e Sicário ter sido manipulada por IA é baixa, segundo checagem do g1.

Manifestação do senador

Em um vídeo no X, Flávio disse que faz foto "com qualquer pessoa que pedir".

— Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil — disse o senador.

Quem era Sicário

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo apelido de Sicário, cometeu suicídio na cela da Superintendência Regional de Minas Gerais. A morte foi confirmada no dia 6 de março. Ele havia sido preso dois dias antes em operação relacionada ao Banco Master.

Investigações apontam que ele integrava o "braço armado" da organização criminosa que, segundo a Polícia Federal (PF), é chefiada por Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira.

Ele foi encontrado desacordado na cela. Os agentes que estavam no local "prestaram socorro imediato" ao preso, realizando procedimentos de reanimação, segundo a PF. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Sicário para o Hospital João XXIII, Belo Horizonte.

De acordo com a investigação do caso do Banco Master — que apura fraude bilionária —, Sicário executava ordens de intimidação física e moral, monitoramento de alvos e extração ilegal de dados em sistemas sigilosos.

De origem espanhola, o termo "sicário" é utilizado para designar executor de crimes sob encomenda, especialmente homicídios, associado à figura de mercenário ou matador contratado.

Segundo a investigação, o apelido indicaria a natureza de suas funções dentro do grupo, voltadas à execução de tarefas sensíveis, monitoramento de alvos e eventual operacionalização de medidas de intimidação determinadas por Vorcaro.

Em maio deste ano, Flávio Bolsonaro teve seu nome relacionado a Daniel Vorcaro, quando o site The Intercept divulgou um áudio no qual o senador pede dinheiro para o banqueiro a fim de financiar o filme Dark Horse, que conta a história do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nota da defesa de Flávio Bolsonaro: