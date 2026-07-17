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Flávio Bolsonaro diz que imagem com Sicário foi feita por IA após defesa afirmar que senador "não conhece pessoa na foto"

Registro foi divulgado pelo site ICL na quarta-feira (15)

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