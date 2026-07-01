Política

Redução da jornada
Notícia

Comitiva se reúne com Alcolumbre para tentar destravar PEC do fim da escala 6x1, parada há um mês no Senado

Plenário também terá sessão temática de debates nesta quarta-feira

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Mathias Boni

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