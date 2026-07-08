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Fachin diz que soberania do Brasil deve prevalecer "com firmeza e serenidade" diante dos EUA

Presidente do STF afirmou que atitudes de combate ao crime organizado já estavam planejadas antes das sanções do país norte-americano

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Agência Brasil

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