Fachin diz que soberania do Brasil deve prevalecer "com firmeza e serenidade" diante dos EUA

Edson Fachin participou da inauguração de três varas de combate ao crime organizado em São Paulo. Antonio Augusto / STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, comentou nesta quarta-feira (8) as preocupações do governo brasileiro com a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos após o reconhecimento das facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

Na avaliação de Fachin, a soberania do Brasil deve prevalecer.

— O Brasil é um Estado soberano, e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. Nós temos a certeza de que isso há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações — afirmou.

Na manhã desta quarta, Fachin participou da inauguração de três varas de combate ao crime organizado em São Paulo. Segundo o magistrado, a instalação das varas especializadas não tem relação com as medidas tomadas pelo governo do presidente Donald Trump.

— Esse conjunto de atitudes estava sendo pensado há muito tempo. Não se instalam três varas de combate ao crime organizado em um período de tempo curto. Isso requer um planejamento — completou.

PCC e CV incluídos como grupos terroristas

Em maio deste ano, as facções criminosas PCC e CV apareceram na lista de organizações sancionadas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos como organizações terroristas.