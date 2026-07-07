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Exército entrega armas de Bolsonaro à PF após pedido de Moraes

Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília declarou, no entanto, que os outros armamentos não foram encontrados nas dependências do Exército

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Zero Hora

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