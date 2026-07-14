Ex-sargento de comitiva de Bolsonaro pego com 37 quilos de cocaína é condenado a prisão

Ex-sargento já havia sido condenado a 17 anos de reclusão por tráfico de drogas. Redes Sociais / Reprodução

A Justiça Militar condenou o ex-sargento da Aeronáutica Manoel da Silva Rodrigues a três anos de prisão pelo transporte de 37 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O transporte dava apoio à comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro durante viagem para o encontro do G-20 no Japão, em junho de 2019.

Na época ele foi detido durante uma escala no aeroporto de Sevilha, no sul da Espanha e, em 2022, foi excluído da FAB. Atualmente, o ex-sargento cumpre pena de seis anos e um dia de reclusão na Espanha, em regime equivalente ao de liberdade condicional. Também está em tramitação um pedido de extradição ao país.

A defesa do ex-sargento alegou, no processo, ausência de justa causa e inépcia da denúncia, sustentando que a acusação se baseia em "meras ilações".

Manoel da Silva Rodrigues já havia sido condenado a 17 anos e cinco dias de reclusão em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, com as agravantes de transnacionalidade do delito e de utilização de transporte público para a prática criminosa, com trânsito em julgado em setembro de 2024.

Agora, após o avanço das investigações, Manoel da Silva Rodrigues foi condenado por associação para o tráfico. Segundo o Ministério Público Militar, novas investigações revelaram a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas que utilizava a estrutura de missões oficiais da FAB para enviar entorpecentes à Europa.

Além de Manoel da Silva Rodrigues, o juiz federal da Justiça Militar, Frederico Magno de Melo Veras, condenou outros dois integrantes apontados como participantes do esquema.

Marcos Daniel Pena Borja Rodrigues Gama, suposto líder do grupo, recebeu pena de 22 anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado.