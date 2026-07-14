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Crime de 2019
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Ex-sargento de comitiva de Bolsonaro pego com 37 quilos de cocaína é condenado a prisão

Manoel da Silva Rodrigues foi excluído da FAB em 2022. Atualmente, ele cumpre pena na Espanha 

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Estadão Conteúdo

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