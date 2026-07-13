Política

Memórias do Piratini
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"Nunca foi por atropelo": José Ivo Sartori relembra medidas adotadas no governo do RS e tentativa de reeleição  

Oitavo entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio revisita trajetória e decisões impopulares, como parcelamento de salários

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