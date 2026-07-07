Espingarda de Bolsonaro não encontrada pelo Exército está no RS, segundo defesa do ex-presidente

Jair Bolsonaro é proprietário de armamento que incluía pistolas e espingardas. Sergio Lima / AFP

Uma das armas de Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Sul, conforme explicação dos advogados do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A espingarda não foi encontrada no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde supostamente deveria estar.

Segundo o jornal O Globo, a espingarda Maestro Armas Company, calibre 12, está em uma loja em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Ela teria sido um presente dado ao ex-chefe do Executivo e nunca foi retirada do local.

Decisão de Moraes

Em 1º de julho, Moraes havia determinado a entrega de 10 armas vinculadas a Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente informou que duas já haviam sido entregues à PF.

Os advogados haviam solicitado autorização para retirar as armas do Exército e levá-las à Superintendência da Polícia Federal. Moraes, no entanto, determinou que a própria Força fosse responsável pela entrega do armamento.

Na segunda-feira (6), o Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília declarou ao STF que seis armas do ex-presidente foram entregues à Polícia Federal.

Além da arma que, segundo a defesa, está em uma importadora no Rio Grande do Sul, a outra arma faltante seria a pistola que foi apreendida durante blitz em Taguatinga, próximo a Brasília — ocorrência que acabou ameaçando a prorrogação da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente.

Onde estavam as armas de Bolsonaro?