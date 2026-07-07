Espingarda de Bolsonaro não encontrada pelo Exército está no RS, segundo defesa do ex-presidente

Uma das armas de Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Sul, conforme explicação dos advogados do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A espingarda não foi encontrada no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde supostamente deveria estar.
Segundo o jornal O Globo, a espingarda Maestro Armas Company, calibre 12, está em uma loja em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Ela teria sido um presente dado ao ex-chefe do Executivo e nunca foi retirada do local.
Decisão de Moraes
Em 1º de julho, Moraes havia determinado a entrega de 10 armas vinculadas a Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente informou que duas já haviam sido entregues à PF.
Os advogados haviam solicitado autorização para retirar as armas do Exército e levá-las à Superintendência da Polícia Federal. Moraes, no entanto, determinou que a própria Força fosse responsável pela entrega do armamento.
Na segunda-feira (6), o Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília declarou ao STF que seis armas do ex-presidente foram entregues à Polícia Federal.
Além da arma que, segundo a defesa, está em uma importadora no Rio Grande do Sul, a outra arma faltante seria a pistola que foi apreendida durante blitz em Taguatinga, próximo a Brasília — ocorrência que acabou ameaçando a prorrogação da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente.
Onde estavam as armas de Bolsonaro?
- Pistola Forjas Taurus .380: estava no Exército e foi entregue à PF
- Pistola Forjas Taurus .40: estava no Exército e foi entregue à PF
- Carabina/Fuzil Springfield Armory: estava no Exército e foi entregue à PF
- Espingarda Typhoon: estava no Exército e foi entregue à PF
- Pistola Arex: estava no Exército e foi entregue à PF
- Pistola SIG-Sauer: estava no Exército e foi entregue à PF
- Espingarda Maestro Arms Company: está em importadora de artigos bélicos no Rio Grande do Sul
- Carabina/Fuzil Caracal: já estava com a PF desde 2023, segundo a defesa
- Pistola Caracal: já estava com a PF desde 2023, segundo a defesa