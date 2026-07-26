Política

Reação
Notícia

Embaixador do Brasil na Argentina é chamado para consultas após falas de Milei em evento do PL

Presidente argentino chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de "lixo careca"

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Daniel Batista

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS