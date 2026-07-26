Embaixador do Brasil na Argentina é chamado para consultas após falas de Milei em evento do PL

Julio Bitelli é embaixador do Brasil na Argentina. Agência Senado / Divulgação

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, foi chamado pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) para consultas sobre a relação entre os dois países. A convocação ocorre após ofensas proferidas pelo presidente argentino, Javier Milei, na convenção do PL que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, no sábado (25).

Bitelli deve chegar entre a noite deste domingo (26) e a madrugada de segunda-feira (27), segundo o Itamaraty, em nota enviada a Zero Hora.

"Lixo Careca"

No evento, o presidente argentino, Javier Milei, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nota do STF

A fala provocou reação do presidente do STF, Edson Fachin. Em nota, o ministro classificou a declaração do argentino como "referência desrespeitosa".