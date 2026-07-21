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Em resposta a Dino, Câmara dos Deputados diz que indicação de emendas é regular 

O documento foi encaminhado nesta segunda-feira (20) após o ministro pedir esclarecimentos sobre aplicação de recursos

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