Política

Em Washington
Notícia

Em audiência nos EUA, Flávio Bolsonaro pede adiamento de tarifa contra o Brasil e aponta impacto no cenário eleitoral

Senador participou de encontro promovido pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) ao lado do irmão Eduardo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS