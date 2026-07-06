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“A Ford é que perdeu o Rio Grande”: Olívio Dutra reflete sobre desafios no comando do Estado

Quarto entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio relembra experiência como governador 

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