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Eleições 2026: partidos no Rio Grande do Sul firmam pacto sobre temas como fake news e inteligência artificial

Documento foi proposto pela Justiça Eleitoral e também inclui tópicos como violência política

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Matheus Goulart

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