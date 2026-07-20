Eleições 2026: partidos no Rio Grande do Sul firmam pacto sobre temas como fake news e inteligência artificial

Presidente do TRE, Maria Gonzalez afirmou que pleito deste ano vai entrentar "desafios inéditos" Eduarda Souza / TRE-RS

Representantes de partidos políticos no Rio Grande do Sul assinaram nesta segunda-feira (20) um documento proposto pela Justiça Eleitoral no qual se comprometem a fazer uma campanha justa.

O documento representa um compromisso das legendas em relação a temas como enfrentamento à desinformação, repúdio ao assédio eleitoral nos ambientes de trabalho, uso legal e ético da inteligência artificial (IA) nas campanhas e correta destinação dos recursos públicos de campanha às candidaturas femininas, de pessoas pretas e pardas e de povos indígenas, bem como combate à violência política em suas diversas manifestações.

No ato, do qual participaram também o Ministério Público Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Rio Grande do Sul (OAB-RS), a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargadora Maria de Lourdes Braccini de Gonzalez, reforçou que essa é uma eleição com desafios inéditos ligados à tecnologia, como a IA.