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Do inquérito das fake news a visitas proibidas: o histórico de embates entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes

Entenda a cronologia das decisões judiciais, declarações públicas e investigações no STF que marcam a relação entre o ex-presidente e o ministro desde 2019

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Rodrigo Celente

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