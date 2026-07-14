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Dino critica terceirização de emendas e dá 30 dias para Congresso explicar irregularidades 

Decisão acontece após suspeitas de ex-parlamentares indicarem emendas, contrariando princípios constitucionais de transparência e legalidade

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Agência Brasil

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