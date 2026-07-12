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Decisão do STF
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Dino bloqueia R$ 6 milhões de Eduardo Cunha após PF identificar indicação de emendas mesmo sem mandato

Ex-presidente da Câmara é alvo da mesma investigação que bloqueou R$ 119 milhões do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto

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