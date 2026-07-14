Deputados aprovam Lei de Diretrizes Orçamentárias do RS com previsão de déficit de R$ 4,8 bilhões em 2027

Na última sessão deliberativa antes do recesso parlamentar, o plenário aprovou o projeto que trata da LDO para 2027. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (14) o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado para 2027. O texto prevê um déficit de R$ 4,8 bilhões no orçamento gaúcho no ano que vem, e foi aprovado com 39 votos favoráveis e 13 contrários. Foram contra o projeto apenas os deputados do PT, PSOL e PSB.

O texto chegou a plenário com parecer favorável da Comissão de Finanças da Casa, com nove emendas acolhidas. Todas foram aprovadas junto ao projeto nesta terça-feira.

Entre elas, uma que prevê recursos para duplicação da RS-118 entre Gravataí e Viamão, a aplicação de 0,5% da receita líquida de impostos no desenvolvimento do Ensino Superior público e uma que estabelece a preferência na destinação de R$ 3 bilhões do Funrigs para obras em rodovias dos blocos 1 e 2 do programa de concessões rodoviárias.

O resultado frustrou a oposição, que buscava garantir no orçamento de 2027 — através de emenda que ficou de fora — a aplicação mínima de 12% dos recursos arrecadados na saúde. Por acordo firmado com o Ministério Público no ano passado, o governo estabeleceu um aporte de 11,01% na área, em cumprimento a uma tabela crescente que prevê chegar aos 12% apenas em 2030.

Foi aprovada ainda uma emenda apresentada por entidades da sociedade civil prevendo no orçamento o pagamento de diferenças retroativas decorrentes do reestabelecimento da contagem do tempo de serviço público entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

A votação ocorreu na última sessão da Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar, que vai até 31 de julho. A matéria segue para sanção do governador Eduardo Leite.