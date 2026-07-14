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Deputados aprovam Lei de Diretrizes Orçamentárias do RS com previsão de déficit de R$ 4,8 bilhões em 2027

O texto chegou ao plenário da Assembleia Legislativa com parecer favorável da Comissão de Finanças 

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Paulo Rocha

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