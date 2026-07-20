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Em prisão domiciliar
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Defesa de Bolsonaro recorre de decisão que suspendeu visitas de Flávio por 90 dias

Se não houver mudança de posição de Moraes, advogados pedem que o recurso seja analisado pela Primeira Turma do STF

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Estadão Conteúdo

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