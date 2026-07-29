Defesa de Bolsonaro nega que vídeo feito por IA tenha sido autorizado pelo ex-presidente

Imagem de Bolsonaro gerada por IA fala sobre sua prisão e a classifica como "injusta e arbitrária". NELSON ALMEIDA / AFP

A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou sobre o uso da imagem do ex-presidente gerada por inteligência artificial (IA) em convenção do PL, no sábado (25). Na terça-feira (28), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu 48 horas para manifestação da defesa. Nesta quarta (29), os advogados negaram que o vídeo tenha sido autorizado pelo ex-presidente, segundo O Globo.

Também na terça, a defesa de Flávio, filho de Bolsonaro, que é senador e pré-candidato à presidência da República, negou que o vídeo fosse um pedido de voto. O conteúdo foi apresentado durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), que oficializou Flávio como candidato da sigla nas eleições de 2026.

"Seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade político-partidária, reproduzindo fotografias, gravações, pronunciamentos, discursos, entrevistas e demais manifestações públicas, prática notória, contínua e jamais objeto de qualquer oposição por parte do titular desse direito", diz a defesa na petição protocolada nesta quarta no STF.

Assinam o documento os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser, Saulo Lopes Segall e Gabriel Domingues. Flávio Bolsonaro, que também atua como advogado, também assina a petição.

No pedido de manifestação, Moraes citou possível descumprimento das medidas cautelares impostas na prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Convenção do PL

A convenção nacional do Partido Liberal onde o senador foi oficializado como candidato ocorreu durante a manhã de sábado (25) na capital paulista.

O evento contou com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O vídeo de Jair Bolsonaro, feito com inteligência artificial exibido durante a cerimônia, mostra o ex-presidente parabenizando o filho pela candidatura. Nele, o ex-presidente começa falando que a produção se trata de uma representação gerada artificialmente.