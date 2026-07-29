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Resposta ao STF
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Defesa de Bolsonaro nega que vídeo feito por IA tenha sido autorizado pelo ex-presidente

Conteúdo foi apresentado durante a convenção nacional do PL, que oficializou  Flávio como candidato

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