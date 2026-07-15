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Em prisão domiciliar 
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Defesa de Bolsonaro afirma que ex-presidente "jamais soube" que Flávio divulgaria carta 

A resposta dos advogados atende um pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

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