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"Dark Horse": STF autoriza abertura de inquérito para investigar repasses de Vorcaro para a produção

Solicitação veio da Polícia Federal, que recebeu manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República

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