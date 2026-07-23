"Dark Horse": STF autoriza abertura de inquérito para investigar repasses de Vorcaro para a produção

Ministro André Mendonça é o relator do caso de "Dark Horse" no STF. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (23) a abertura de um inquérito que investigará repasses de Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, baseado na biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi feita pela Polícia Federal (PF), que recebeu uma manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o g1, em junho, a PF avaliava a investigação de repasse de R$ 61 milhões por Vorcaro, dono do Banco Master. Parte desses recursos teria sido usada para custear a estadia do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O montante veio a público em maio, revelado pelo The Intercept Brasil, que teve acesso a mensagens trocadas entre o senador e o ex-banqueiro. Agora, a Polícia Federal busca verificar se o valor está correto.

Os recursos foram destinados a um fundo que financiou Dark Horse, produzido nos Estados Unidos, tendo passado por uma empresa — a Entre Investimentos e Participações — já apontada como parte do esquema de fraudes ligado ao Master.

A investigação da PF pretende apurar se essa transferência de dinheiro estava vinculada a algum tipo de contrapartida ou favor oferecido pelo senador ou por aliados de seu grupo político. Flávio, que se coloca como pré-candidato à Presidência, rejeita qualquer acusação de irregularidade e sustenta que se limitou a solicitar um financiamento privado para o filme sobre o pai.

O que se sabe sobre o filme

O primeiro teaser do longa foi divulgado em 8 de dezembro de 2025 pelo deputado Mario Frias (PL-SP), que assina a produção e o roteiro do longa. A direção é de Cyrus Nowrasteh.

O trailer apresentava diversas situações da vida do antigo chefe de Estado, como a recuperação no hospital após atentado sofrido por ele na corrida presidencial de 2018, os debates eleitorais e o casamento com Michelle.

Bolsonaro, que atualmente está preso e cumpre a condenação de 27 anos e três meses de reclusão, é interpretado pelo ator Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo (2004). O elenco inclui Lynn Collins, Esai Morales e Felipe Folgosi.