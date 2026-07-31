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Conversa de Gabinete estreia revelando os bastidores da disputa pelo Piratini

Em episódios semanais, às sextas-feiras, Fábio Schaffner e Caue Fonseca explicam os movimentos e as estratégias que envolvem a eleição no RS

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