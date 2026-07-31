Conversa de Gabinete estreia revelando os bastidores da disputa pelo Piratini

Como surgiram as candidaturas ao governo do Rio Grande do Sul? Quais articulações e negociações definiram os nomes que disputam o Palácio Piratini? Essas são as perguntas que norteiam o episódio de estreia do Conversa de Gabinete, videocast de política de Zero Hora.

No primeiro episódio, os jornalistas Fábio Schaffner e Caue Fonseca reconstroem os bastidores que levaram à formação das candidaturas e revelam as estratégias adotadas pelos concorrentes nas propagandas de rádio e televisão.

Publicado semanalmente, às sextas-feiras, o Conversa de Gabinete apresenta os bastidores da política gaúcha, as estratégias das campanhas e os principais movimentos que influenciam a disputa eleitoral. Em cada episódio, Schaffner e Fonseca ampliam o olhar sobre a corrida ao Palácio Piratini com informações, contexto e análise.