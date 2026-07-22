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Convenção do PL homologa candidatura de Luciano Zucco ao governo estadual

Ato também formalizou indicação de Ubiratan Sanderson para concorrer ao Senado

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Fábio Schaffner

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