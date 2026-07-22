Convenção do PL homologa candidatura de Luciano Zucco ao governo estadual

Cherini, Silvana, Zucco e Sanderson durante evento no Teatro Dante Barone. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Diante de centenas de militantes, o deputado federal Luciano Zucco foi oficializado nesta quarta-feira (22) como candidato do PL ao governo do Rio Grande do Sul. A convenção partidária, realizada no final da tarde, na Assembleia Legislativa, também homologou o nome do deputado federal Ubiratan Sanderson como candidato ao Senado.

Zucco subiu ao palco às 18h10min, logo atrás de Sanderson e do presidente estadual do PL, Giovani Cherini. Na sequência, foram chamados os 32 candidatos do PL a deputado federal e os 56 a deputado estadual.

— Nós organizamos nosso partido pra tirar o (presidente) Lula e o (governador Eduardo) Leite do governo — disse Cherini, ao proclamar a homologação das 90 candidaturas do PL.

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De calça azul marinho e blusão branco, Zucco discursou por 12 minutos. Logo ao pegar o microfone, fez uma ligação por vídeo com o pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. Ao citar os candidatos do partido no RS, Flávio cometeu uma gafe ao dizer que o senador Luis Carlos Heinze (PP) era o candidato a vice de Zucco — na verdade é Silvana Covatti (PP).

— Vamos honrar o presidente Jair Bolsonaro. Pode ter certeza de que ele vai subir a rampa (do Palácio do Planalto) com a gente em janeiro — disse Flávio.

Negociação da dívida, obras e perda de relevância

Em seu pronunciamento, Zucco criticou o governo do Estado, citando uma suposta omissão do Piratini na negociação da dívida com a União, a suposta falta de obras de infraestrutura e disse que o RS está perdendo relevância para vizinhos, como Santa Catarina e Paraná.

— Vocês podem ter certeza que não faltará um dia de dedicação. Vamos diminuir nossas dificuldades com muita força de vontade, numa garra e determinação. Amo meu Estado e quero deixar um legado para os meus filhos. Preciso da ajuda de vocês — afirmou.

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Pouco antes, a tribuna foi ocupada por Sanderson. Lembrando sua trajetória de escrivão da Polícia Federal, o candidato disse que pretende lutar contra a criminalidade e a corrupção e pediu a mobilização dos eleitores.

— Não podemos desistir do Rio Grande e do Brasil. É preciso levar essa mensagem Rio Grande afora — conclamou.

Nem mesmo a chuva do final da tarde, que chegou a derrubar uma tenda montada na esplanada da Assembleia, intimidou a militância. O evento lotou as dependências do Teatro Dante Barone, projetado para abrigar 600 pessoas sentadas.

Animados por uma charanga, agitando bandeiras e balões verde e amarelo, eles gritavam palavras de ordem.

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Recado de Valdemar

Em mensagem gravada, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, instigou a militância a eleger o maior número possível de candidatos do partido.

— Vocês são responsáveis por essa grandeza do PL, que vai sair ainda maior das eleições — disse Valdemar.