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CCJ aprova proposta que prevê cálculo do IPVA com base no peso do veículo

Texto ainda precisa passar por comissão especial e ser aprovado em dois turnos no plenário da Câmara antes de entrar em vigor

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