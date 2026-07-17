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Bolsonaro soluçou por 36 horas seguidas e precisou aumentar dose de medicamentos, aponta relatório médico

Ex-presidente apresenta quadro estável, mas segue com persistência de efeitos colaterais ligados aos remédios

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Estadão Conteúdo

Guilherme Matos

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS