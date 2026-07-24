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Prisão domiciliar
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Bolsonaro recorre de decisão de Moraes que proibiu visitas com finalidades político-eleitorais

Segundo a defesa, a restrição imposta pelo STF é "genérica" e foi criada sem respaldo constitucional ou legal

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