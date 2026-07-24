Bolsonaro recorre de decisão de Moraes que proibiu visitas com finalidades político-eleitorais

Bolsonaro foi condenado no ano passado a mais de 27 anos de prisão. Sergio Lima / AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou recurso, nesta sexta-feira (24), contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que proibiu visitas com finalidades político-eleitorais, além de proibir a divulgação de manifestos com esse teor. As informações são do g1.

Segundo os advogados de Bolsonaro, a restrição imposta por Moraes é "genérica" e foi criada sem respaldo constitucional ou legal. A defesa pede a revisão da medida ou então que o recurso seja julgado pela Primeira Turma do Supremo.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar, para se recuperar de uma pneumonia bacteriana. Após o trânsito em julgado da condenação pela tentativa de golpe, o ex-presidente teve os direitos políticos suspensos.

Os advogados alegam que "a suspensão dos direitos políticos não autoriza a imposição de limitações à liberdade de manifestação de ideias":

"A suspensão dos direitos políticos prevista na Constituição não autoriza a imposição de limitações à liberdade de pensamento e de manifestação de ideias, tampouco a ampliação das cautelares anteriormente impostas para vedar, de forma genérica, a divulgação de manifestações político-eleitorais por qualquer meio ou a imposição de restrições fundadas em conceitos jurídicos indeterminado", diz o recurso.

No dia 17 de julho, no mesmo despacho em que decidiu manter a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que o ex-presidente não pode receber visitas com finalidade "político-eleitoral" até o final das Eleições 2026. Além disso, o ministro manteve a suspensão das visitas do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro ao pai.

Divulgação de carta

As visitas de Flávio foram suspensas por 90 dias após ele divulgar na internet um texto intitulado "Carta aos Brasileiros" escrito por Jair Bolsonaro. Essa divulgação seria, no entendimento do ministro, um descumprimento da medida cautelar que proíbe o ex-presidente de utilizar redes sociais, mesmo que por intermédio de terceiros.