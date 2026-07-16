Política

Sobretaxa de 25%
Notícia

Após tarifaço, Fachin diz que STF continuará atuando sem "influência ou pressão de natureza externa"

Ao justificar imposição de tarifas, governo dos EUA citou decisões do Supremo sobre big techs

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Agência Brasil

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