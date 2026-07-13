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Após suspensão de visitas a Jair Bolsonaro, defesa de Flávio diz que decisão de Moraes "é ilegal e inconstitucional"

Ministro do STF determinou que senador deve ficar sem visitar o pai por 90 dias. Caso foi encaminhado ao MPE para apurar possível propaganda eleitoral antecipada

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