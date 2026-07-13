Política

Corrida à Câmara
Notícia

Cinco deputados federais que não concorrerão à reeleição colocam em disputa quase 1 milhão de votos no RS

Lista de parlamentares que não voltarão a disputar vaga na bancada gaúcha contém os três mais votados no pleito de 2022

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Fábio Schaffner

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