Cinco deputados federais que não concorrerão à reeleição colocam em disputa quase 1 milhão de votos no RS

A bancada gaúcha na Câmara dos Deputados será renovada em pelo menos um sexto na eleição de 2026. Dos 31 parlamentares, cinco decidiram não concorrer à reeleição.

Junto, o quinteto amealhou 925 mil votos em 2022, espólio que equivale a 11% do eleitorado estadual. No grupo estão os três deputados mais votados na eleição passada: respectivamente, Luciano Zucco, (PL) Marcel van Hattem (Novo) e Paulo Pimenta (PT).

Somente os três correspondem à preferência de 739 mil eleitores diante da urna. Completam a lista Márcio Biolchi (MDB) e Ubiratan Sanderson (PL).

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Biolchi é o único que está deixando a vida pública. Após três mandatos sucessivos na Câmara, está migrando para a iniciativa privada.

Já os outros quatro estão pleiteando outro cargo em 2026. Zucco é pré-candidato ao governo do Estado, enquanto Van Hattem, Pimenta e Sanderson buscam uma das duas vagas ao Senado.

Só Biolchi (C) deixa a vida pública; Zucco (E) disputa o Piratini e Van Hattem, Pimenta e Sanderson, o Senado. Mateus Raugust (E)/Kayo Magalhães/Galileu Oldenburg/Marina Ramos/Kayo Magalhães / Divulgação

Vaivém

A bancada sofreu várias alterações nos quatro anos da atual legislatura. O PSD, que tinha apenas um deputado, Danrlei de Deus, agora tem três, com as chegadas de Heitor Schuch, vindo do PSB, e Lucas Redecker, ex-PSDB. Já o MDB, que tinha três deputados, perdeu Osmar Terra para o PL e, com a saída de Biolchi da política, terá apenas Alceu Moreira concorrendo à reeleição.

Além de Terra, o PL também recebeu Maurício Marcon, ex-Podemos. Já o PP filiou Any Ortiz, então no Cidadania. Maior partido da representação gaúcha, com seis deputados, o PT não sofreu nenhuma defecção, tampouco ganhou reforço.

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— Em geral, essas trocas se deram porque os deputados estavam desconfortáveis em seus partidos. E também por pragmatismo, já que nas novas legendas eles terão uma estrutura melhor, com mais recursos e tempo de propaganda eleitoral — comenta o cientista político Carlos Eduardo Borenstein.

Segundo o especialista, o índice de renovação na Câmara tem caído nos últimos anos na esteira de um maior controle orçamentário pelos deputados. Com o avanço no valor das emendas, que subiram de R$ 8 bilhões em 2014 para R$ 61 bilhões em 2026, os parlamentares criaram uma estrutura eleitoral mais robusta em suas bases eleitorais, a partir da distribuição de recursos públicos.

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Neste cenário, a busca pelos 925 mil votos dos cinco deputados que não tentarão renovar os mandatos faz os partidos reforçarem suas nominatas com nomes competitivos para além de quem disputa a reeleição. No PL, as principais apostas entre as novidades são o ex-prefeito de Bento Gonçalves Diogo Siqueira, os vereadores Jessé Sangalli e Fernanda Barth, e o empresário Marciano Perondi, que concorreu à prefeitura de Pelotas em 2024.

No Novo, o objetivo é migrar os votos de Van Hattem para o deputado estadual Felipe Camozzato e o vereador Tiago Albrecht. No PT, a situação é semelhante, com os deputados estaduais Laura Sito e Valdeci Oliveira tentando herdar a votação de Pimenta.

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— Os partidos com candidato próprio a governador têm vantagem inicial, pois há mais visibilidade e ajuda a memorizar os números. Nesse sentido, será interessante observar o PT, já que será a primeira vez que o partido não terá candidato (Edegar Pretto será candidato a vice-governador na chapa da pedetista Juliana Brizola). Em 2022, foi o MDB que não teve candidato e caiu de quatro cadeiras para três — cita Borenstein.

Recall como estratégia

Este ano, o MDB tem como prioridade à Câmara os deputados estaduais Juvir Costella, Vilmar Zanchin e Patrícia Alba. O PP filiou o ex-deputado Onyx Lorenzoni, que tenta retornar à Brasília após a derrota na eleição para governador em 2022. No PDT, o foco está no vereador Márcio Bins Ely, no ex-deputado Enio Bacci e no ex-prefeito de Santo Ângelo Jacques Barbosa.

O Republicanos investe no deputado estadual Gustavo Victorino, mais votado para a Assembleia Legislativa em 2022. Já o PSOL quer eleger o vereador Roberto Robaina. Pelo PSB, o ex-deputado Beto Albuquerque tenta retornar à Câmara.

Já o Podemos aposta no retorno à política do comunicador Sérgio Zambiasi, senador entre 2003 e 2011, além do vereador Rony Gabriel, de Erechim.

Conforme Borenstein, esses nomes revelam uma estratégia em comum entre os partidos de buscar reativar a memória do eleitor numa eleição em que ele terá que votar seis vezes (para presidente, governador, duas vezes para senador, além de deputado estadual e federal).

Com tantos cargos em disputa, ter um nome conhecido é um diferencial, ainda mais com a saída desses deputados mais votados. CARLOS EDUARDO BORENSTEIN Cientista político

A tendência, porém, é que os votos desses cinco deputados que não vão concorrer se pulverizarem dentro dos próprios partidos.

— Eventualmente pode migrar para outro partido, mas do mesmo campo ideológico. O eleitor do Zucco, do Van Hattem e do Pimenta, por exemplo, é ideologicamente muito sólido — projeta Borenstein.

Quem não vai concorrer à reeleição

Luciano Zucco (PL): 259.023 votos em 2022

votos em 2022 Marcel van Hattem (Novo): 256.913 votos em 2022

votos em 2022 Paulo Pimenta (PT): 223.109 votos em 2022

votos em 2022 Márcio Biolchi (MDB): 99.627 votos em 2022

votos em 2022 Sanderson (PL): 86.690 votos em 2022

Os candidatos à reeleição

MDB

Alceu Moreira

PCdoB

Daiana Santos

PDT

Afonso Motta

Pompeo de Mattos

PL

Bibo Nunes

Giovani Cherini

Marcelo Moraes

Maurício Marcon

Osmar Terra

PP

Any Ortiz

Afonso Hamm

Covatti Filho

Pedro Westphalen

PSD

Danrlei de Deus

Heitor Schuch

Lucas Redecker

PSDB

Daniel Trzeciak

PSOL

Fernanda Melchionna

PT

Alexandre Lindenmeyer

Bohn Gass

Denise Pessôa

Marcon

Maria do Rosário

Republicanos

Carlos Gomes

Franciane Bayer

União Brasil