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André Mendonça encaminha à PGR pedido de investigação sobre filme "Dark Horse" 

Agora, a Procuradoria deve apurar os repasses financeiros de Daniel Vorcaro à produção biográfica sobre Jair Bolsonaro  

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