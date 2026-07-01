André Mendonça encaminha à PGR pedido de investigação sobre filme "Dark Horse" 

O ministro André Mendonça é o relator do caso de "Dark Horse" no STF. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça encaminhou, na terça-feira (30), à Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido de investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caberá à PGR decidir se investiga ou não os repasses financeiros enviados pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para a produção do filme. O procurador-geral de República, Paulo Gonet, deverá verificar a notícia-crime presentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao Supremo.

O financiamento por parte de Vorcaro veio à tona em 13 de maio após o site Intercept Brasil revelar mensagens por escrito e áudio entre Flávio e o dono do Banco Master. Nos diálogos, o senador cobra dinheiro de Vorcaro para bancar a produção do filme sobre a vida do pai.

Articulação no Supremo

Inicialmente, o pedido de investigação por parte de Lindebergh foi enviado para Alexandre de Moraes, que pediu uma manifestação da PGR e de Edson Fachin, presidente do STF.

A PGR indicou que o relator do caso no Supremo deveria ser André Mendonça, que também é responsável pela relatoria da Operação Compliance Zero, referente ao Banco Master.

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Na semana passada, o ministro Edson Fachin determinou que a relatoria do caso de Dark Horse ficaria a cargo de Mendonça.