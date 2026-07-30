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André Mendonça autoriza PF a abrir inquérito para investigar suposto tráfico de influência de Lulinha no governo

Corporação aponta suspeitas de que o empresário negociava acesso ao governo federal em troca de pagamentos  

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Zero Hora

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