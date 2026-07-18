Política

Encontro vetado

Alexandre de Moraes nega visita de Milei a Jair Bolsonaro; ex-presidente cumpre prisão domiciliar

Ministro do STF alega que político descumpriu medidas cautelares após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ler nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente

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Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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