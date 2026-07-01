Alcolumbre defende fim da escala 6x1 sem período de transição

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), questionou os motivos de uma transição "longa" para o fim da escala 6x1 . A fala ocorreu nesta quarta-feira (1º) durante reunião com as centrais sindicais sobre a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho, segundo o senador Paulo Paim (PT-RS).

O texto aprovado na Câmara dos Deputados em maio e que precisa tramitar no Senado prevê a redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais em um período de 14 meses após a promulgação da emenda.

Segundo o petista, Alcolumbre também sugeriu estudar a possibilidade de fazer uma emenda de redação para que a PEC tenha vigência imediata a partir da promulgação, portanto sem transição. Caso essa medida seja viável, o texto não precisaria retornar à Câmara para nova análise dos deputados.



— O Davi passou a impressão para nós que se uma emenda de redação - ele chamou inclusive o assessor dele - resolver, (a redução da jornada) poderá entrar em vigor imediato a partir da promulgação Claro que isso é um estudo que vai ser feito, se é possível —declarou Paim.