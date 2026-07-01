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Debate no Senado
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Alcolumbre defende fim da escala 6x1 sem período de transição

Afirmação foi feita durante reunião com centrais sindicais, de acordo com senador Paulo Paim (PT-RS), que participou do encontro

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Estadão Conteúdo

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