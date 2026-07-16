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A 80 dias da eleição, presidenciáveis enfrentam dificuldades na montagem de palanques estaduais

Lula (PT) ainda não definiu o nome que apoiará em três Estados, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) está sem candidato em seis

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Fábio Schaffner

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