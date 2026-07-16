110 mil pessoas trabalharão como mesários nas próximas eleições no RS; cerca de 65% deverão ser voluntários

Maior parte do contingente de mesários é de voluntários, que recebem treinamento da Justiça Eleitoral. TSE / Reprodução

O Rio Grande do Sul terá 110 mil mesários nomeados para trabalhar no primeiro e segundo turno das eleições de outubro deste ano. O dado é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

A estimativa da Justiça Eleitoral é que mais de 65% desse contingente seja preenchido por voluntários, dado que 74.443 pessoas se cadastraram para trabalhar nas eleições.

Porém, de acordo com o Coordenador de Sistemas de Eleições e Logística, Cássio Vicente Zasso, ter o cadastro ativo não significa garantia de nomeação, já que a decisão depende de uma análise do cartório eleitoral.

Eleitores maiores de 18 anos que queiram se cadastrar para trabalhar como mesário voluntário podem se candidatar a qualquer momento. É necessário preencher um formulário eletrônico no site JE Digital com a devida documentação (CPF ou título de eleitor) para inclusão no banco de colaboradores dos cartórios eleitorais.

A data legal prevista no calendário eleitoral para o início das convocações foi dia 7 de julho, mas o Rio Grande do Sul começou o chamamento nesta quarta-feira (15) devido à necessidade de ajustes no sistema, que utiliza o WhatsApp para convocar os mesários.

Também no JE Digital é possível consultar a convocação. A Justiça Eleitoral entra em contato por meio do número (51) 2312-2015. O TRE-RS aconselha que os candidatos salvem esse contato no WhatsApp.