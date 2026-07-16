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110 mil pessoas trabalharão como mesários nas próximas eleições no RS; cerca de 65% deverão ser voluntários

Gaúchos convocados pela Justiça Eleitoral começaram a ser chamados na quarta-feira (15), via WhatsApp

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Rochane Carvalho

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