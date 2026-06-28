Zero Hora e Gaúcha estreiam série de entrevistas com ex-governadores do RS nesta segunda-feira

Primeiro convidado do "Memórias do Piratini" é Jair Soares, que governou o Estado entre 1983 e 1987. André Ávila / Agencia RBS

Às vésperas da campanha eleitoral de 2026, o programa Conversas Cruzadas lança, nesta segunda-feira (29), Memórias do Piratini, uma série de entrevistas com ex-governadores do Rio Grande do Sul e o atual ocupante do cargo, Eduardo Leite, para revisitar momentos marcantes de suas gestões. Os episódios serão veiculados ao longo das próximas semanas nos canais de GZH e Gaúcha no YouTube, ao meio-dia (excepcionalmente, o episódio de estreia será às 11h. Confira todas as datas abaixo).

Com apresentação de Andressa Xavier, a série percorre mais de quatro décadas da história política do Rio Grande do Sul, reunindo ex-governadores em entrevistas publicadas conforme a sequência de suas passagens pelo Palácio Piratini. Os 10 episódios têm início com Jair Soares, que governou o Estado entre 1983 e 1987, e chegam a Eduardo Leite, que conclui em dezembro seu segundo mandato. Memórias do Piratini também terá desdobramentos em outros veículos de jornalismo da RBS.

Consolidado como um espaço aberto para a pluralidade de ideias sobre temas atuais e relevantes, o Conversas Cruzadas é o principal programa jornalístico da grade de streaming de GZH.

Confira as datas e os convidados dos episódios da série Memórias do Piratini:

29/6 - Jair Soares

1/7 - Pedro Simon

3/7 - Antônio Britto

6/7 - Olívio Dutra

8/7 - Germano Rigotto

10/7 - Yeda Crusius

11/7 - Tarso Genro

13/7 - José Ivo Sartori

15/7 - Ranolfo Vieira Júnior

17/7 - Eduardo Leite

O especial Memórias do Piratini integra uma série de iniciativas editoriais que vão marcar as eleições de 2026 nos veículos de jornalismo do Grupo RBS. Reafirmando seu compromisso com uma cobertura pautada por responsabilidade, equilíbrio e foco em propostas, a empresa fará debates e entrevistas com candidatos ao governo do Estado.