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Vorcaro priorizou pagamentos a filme de Bolsonaro após cobrança de Flávio, diz site

Conversas revelam pressão de Flávio Bolsonaro por repasses para a produção de "Dark Horse", que recebeu ao menos R$ 61 milhões até 2025

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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